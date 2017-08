«Aiutateci, il nostro cane sta male»: veterinario rapinato da malviventi con il peluche

PIOSSASCO - Ha dell’incredibile la rapina avvenuta qualche giorno fa ai danni di un veterinario della Croce Blu, a Piossasco. Intorno alle 2 di notte, tre uomini si sono presentati alla clinica, hanno suonato il campanello e chiesto l’aiuto del veterinario: «Aiutateci, vi prego. Il nostro cane sta male». Peccato che una volta entrati, il cane si è rivelato un semplice peluche e i tre padroni preoccupati dei rapinatori senza scrupoli.

LA RAPINA - I malviventi, entrati nel cortile, hanno gettato una coperta in testa al povero veterinario e lo hanno immobilizzato, legandolo per terra nell’ufficio della clinica. Subito dopo, con le idee molto chiare, hanno puntato le due cassaforti presenti nella struttura. Sapevano dove trovarle, sapevano come muoversi. I tre, con degli attrezzi da scasso, hanno provato a smurarle: l’operazione è riuscita con una cassaforte ma fallita con l’altra. Il bottino? Qualche centinaia di euro e diversi medicinali. Probabile che fossero quest’ultimi il vero obiettivo dei rapinatori. Una volta consumata la rapina, i malviventi se ne sono andati lasciando per terra l’inerme veterinario e portandosi via il «cavallo di Troia» utilizzato per entrare nell’ambulatorio: il peluche. Indagano i carabinieri di Moncalieri.