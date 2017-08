Ferragosto, i turisti scelgono Torino: grande successo nei musei, boom alla Reggia

TORINO - Ferragosto all’insegna dell’arte e della cultura a Torino. Anche quest’anno, come già capitato in passato, torinesi e turisti hanno scelto di trascorrere il 15 agosto all’ombra della Mole in uno dei tanti musei della città e della cintura. I risultati migliori sono stati registrati alla Reggia di Venaria, ma anche i Musei Reali, il Museo del Cinema e il Museo dell’automobile hanno ospitato migliaia di visitatori.

IL SUCCESSO - I numeri della Reggia sono da capogiro: 8500 gli ingressi nella giornata di Ferragosto, 44.000 considerando tutto il ponte. Il grande successo è dovuto anche alle aperture serali, gli spettacoli e le animazioni che, peraltro, proseguiranno per tutto il mese il venerdì e il sabato. A Torino spiccano gli 11.000 tagliandi staccati al Museo del Cinema, ma anche i «musei a 1 euro» hanno riscosso un successone. Come sempre, anche il Museo Egizio è stato preso d’assalto da turisti, sopratutto stranieri, che hanno formato code e apprezzato la collezione custodita nel museo torinese. Insomma, anche quest’anno tantissime persone hanno scelto Torino per vivere giornata all’insegna dell’arte e della cultura.