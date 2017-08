Visita alla Torino Liberty: alla scoperta del quartiere Cit Turin

TORINO – Per chi anche d'estate non perde mai la voglia di scoprire le bellezze culturali della città appuntamento speciale sabato 19 agosto per addentrarsi in un percorso che vuole approfondire le testimonianze dello stile liberty a Torino, attraverso le presenze architettoniche che si posso scorgere attraversando una zona di Torino molto florida in questa direzione, «Cit Turin» un piccolissimo quartiere storico di Torino e l'unico quartiere di Torino che abbia il nome esclusivamente in lingua piemontese. Cit Turin è da sempre considerato un quartiere residenziale di prestigio. La presenza di lussuosi palazzi d'epoca, di uno dei più rinomati mercati della città, di vie commerciali di pregio ed infine, più recentemente, la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia e della neonata linea metropolitana, hanno reso questo quartiere uno dei più ricercati e costosi. Partecipare è semplice: ritrovo alle 15.45 in piazza Statuto di fronte al monumento ai caduti del Frejus, la visita chiuderà in piazza Benefica alle 18. Il costo del percorso è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per ragazzi sotto i 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: 339 3885984, info@culturalway.it, www.culturalway.it.