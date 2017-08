Erba alta, la ditta che esegue lo sfalcio abbandona i lavori e lascia i cumuli in strada

TORINO - In molti, passeggiando per le vie della Circoscrizione 5, avevano notato cumuli d’erba falciata a bordo strada e sui marciapiedi. C’è una buona notizia: presto riprenderà lo sfalcio in una zona «assediata» dall’erba alta. A comunicare la notizia è il Comune di Torino.

L’INTOPPO - Qualche settimana fa, alla fine del mese di luglio, la ditta che aveva vinto l’appalto aveva improvvisamente abbandonato i cantieri, lasciando addirittura cumuli d’erba falciata a bordo strada. Lunedì l'assessore all'Ambiente Alberto Unia ha effettuato un sopralluogo nelle aree verdi della Circoscrizione e ha quindi deciso di affidare agli uffici del Servizio Verde pubblico Gestione il compito di fare i necessari approfondimenti per un'eventuale richiesta di risarcimento in termini di disservizio e di danno d'immagine.

I NUOVI LAVORI - Risolto questo intoppo, lo sfalcio riprenderà a breve. La priorità è ora quella di riassegnare i lavori: una una determinazione dirigenziale del 3 agosto ha disposto la revoca dell'appalto e l'incarico a una nuova azienda; l'ultimo passo necessario per riprendere i lavori è una determinazione della Circoscrizione 5 di consegna anticipata dei lavori, che impegni i fondi già presenti in bilancio.