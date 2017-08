Al Conservatorio «Giuseppe Verdi» la nuova stagione di concerti di De Sono

TORINO – Torna a far vibrare le corde delle nostre emozioni la stagione di concerti 2017-2018 di De Sono costituita da sei appuntamenti a ingresso libero che si svolgono presso il Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Torino (piazza Bodoni 6) con inizio alle 20.30. Due progetti con l'ensemble Archi De Sono, tre concerti dei borsisti, recenti e passati, dell'Associazione e un appuntamento dedicato alla musica contemporanea scandiscono questo nuovo cartellone, che attraversa quattro secoli di musica, partendo dal barocco e spingendosi fino ai giorni nostri. Si inaugura il 10 ottobre con il concerto di tre delle prime borse di studio della De Sono (Giacomo Agazzini, Claudia Ravetto e Gianluca Angelillo) e si chiude il 6 giugno 2018 con il recital pianistico di Edoardo Turbil. Archi De Sono, concertati per l'occasione da Roberto Righetti, sono protagonisti il 28 novembre della quinta edizione del Premio Renzo Giubergia che verrà assegnato quest'anno alla giovanissima arpista diciassettenne Tjasha Gafner, mentre il 27 marzo, sotto la guida di Alessandro Moccia, saranno interpreti di un concerto dedicato al repertorio sinfonico dello Sturm und Drang. Completano il cartellone un recital della violinista Anica Dumitrita Vieru il 7 novembre e una nuova tappa del ciclo pluriennale intitolato «Ritorno al futuro» che si propone di affiancare pagine contemporanee a capolavori del repertorio; protagonisti saranno il Quartetto Lyskamm e il clarinettista Michele Marelli alle prese con opere di Marco Stroppa, una delle quali rivista dall'autore per archi e qui eseguita in prima esecuzione assoluta, e Johannes Brahms.

Un caffè con...

Spazio anche alla divulgazione con una nuova iniziativa che prende il nome di «Caffè con…» in cui Andrea Malvano, alle 19.30 presso la Sala «Alfredo Casella» del Conservatorio, introdurrà tre appuntamenti della stagione coinvolgendo in incontri informali i musicisti e i compositori protagonisti dei concerti, davanti a una tazzina di caffè offerto da Lavazza. Per informazioni e biglietti: 011 6645645, www.desono.it.