Pusher incrocia la polizia e ingoia le dosi: beccato con con 1000 euro e 8 smartphone

TORINO - Ha visto la polizia transitare in strada osservandolo con cura e per questo motivo ha ingoiato qualcosa prima di tentare di dileguarsi. Un comportamento, quello tenuto da un pusher gabonese di 20 anni, che non gli è bastato a sfuggire all’arresto. E’ successo in via Bibiana.

LA PERQUISIZIONE - La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 200 euro in contanti, 3 telefonini ed un mazzo di chiavi, che in tutti i modi lo stesso ha cercato di non far trovare agli operatori. Pertanto, sospettando che il giovane celasse della sostanza stupefacente presso l’alloggio dove era domiciliato, gli operatori si sono recati a casa del ragazzo: è qui che sono state trovate 90 dosi, sotto forma di involucri termosaldati, contenenti complessivamente 30 grammi di cocaina e 40 di eroina. Ma c’è di più: nell’appartamento sono stati rinvenuti vari materiali utili al confezionamento dello stupefacente, quali bilancini di precisione, sacchetti di nylon e forbici. Infine, sono stati ritrovati altri 5 telefoni cellulari e, in luoghi distinti dell’appartamento, borselli contenenti denaro contante per una somma di circa 800 euro. Il giovane, che è irregolarmente residente sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.