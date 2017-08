Cade da una scala al Cimitero Monumentale: anziano grave al Cto

TORINO - E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cto Giuseppe R., 76 anni, residente a Torino: l’uomo è precipitato da una scala al Cimitero Monumentale di Torino, nei pressi del Tempio Crematorio. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano signore stava deponendo un mazzo di fiori a una lapide quando ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra. Il 76enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al Centro traumatologico. La scala da cui è caduto era stata regolarmente revisionata e apparentemente non presenta difetti strutturali: gli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale sono sul posto per effettuare i rilievi del caso.