Ubriaca tampona due moto della polizia municipale ferme al semaforo: denunciata

TORINO - Ha dell’incredibile quanto avvenuto in corso Brescia dove una donna di 50 anni, ubriaca al volante di una Volkswagen Polo, ha tamponato in pieno due moto della polizia municipale mentre quest’ultime erano ferme al semaforo, durante un servizio di pattugliamento. Gli agenti non sono rimasti feriti e hanno bloccato la donna: il tasso alcolemico è risultato essere due volte superiore alla norma. Per questo motivo, la 50enne è stata denunciata e le è stata immediatamente ritirata la patente.