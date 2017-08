«La vendemmia a Torino - Grapes in Town», in città i migliori prodotti vinicoli del Piemonte

TORINO - La vendemmia arriva in città. Il 14 e il 15 ottobre in programma percorsi di degustazione che portano alla scoperta delle Residenze Reali e dei palazzi cittadini, di alcuni musei, delle vie del centro, delle gallerie d'arte e dei suoi negozi: dai Musei Reali ai palazzi Birago e Cisterna, dal Circolo dei Lettori alla Villa della Regina (dove c'è anche un vigneto) e poi Accademia Albertina, Museo d'Arte Orientale e il Centro Italiano per la Fotografia per fare di Torino una vetrina privilegiata di questo importante settore della nostra economia e della nostra cultura. Caffè, ristoranti e pasticcerie, inoltre, ospiteranno «Portici Divini»: sotto le arcate del centro saranno presenti i produttori delle aree vitivinicole di Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Val Susa, mentre in Piazza Vittorio Veneto si svolgeranno incontri pubblici tematici. Il Paese ospite sarà il Perù con 40 produttori vitivinicoli presenti.