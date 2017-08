«Polizia, ci sono strane persone nel palazzo»: ladri colti in flagrante in corso Brunelleschi

TORINO - I ladri non vanno in vacanza, nemmeno a Ferragosto. Continua l’attività di contrasto e prevenzione di reati contro il patrimonio come i furti in casa che, in questi giorni, sono sempre più frequenti. L’ultimo episodio? Due cittadini georgiani arrestati dalla polizia in seguito alla segnalazione di un attento condomino. La chiamata è pervenuta nel cuore della notte alla Sala Operativa: «Polizia, ci sono delle strane persone in un palazzo di corso Brunelleschi». Immediato l’intervento della polizia, che ha subito mandato alcune volanti a controllare.

L’ARRESTO - Effettivamente, la segnalazione si è rivelata corretta: i due ladri sono stati colti sul fatto. Nonostante il maldestro tentativo di farsi passare per turisti, agli agenti non è passata inosservata la porta di un alloggio sito al secondo piano, che presentava dei segni di effrazione. Conficcato in un vaso del pianerottolo, è stato rinvenuto un cacciavite, utilizzato per il tentativo di effrazione, che è stato sequestrato a loro carico, così come un fazzoletto utilizzato da uno dei due per coprirsi il viso durante il tentativo di furto al passaggio sotto le telecamere di sorveglianza dello stabile. L’alloggio oggetto del tentativo di effrazione è risultato al momento vuoto, poichè la coppia di anziani che vi abita si trova in vacanza in questi giorni, così come riferito dal figlio che appena ieri sera si era recato presso l’appartamento dei genitori a controllare che tutto fosse a posto. I due ladri sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Sale così a 5 il numero di cittadini georgiani arrestati nell’ultima settimana, visto che nei giorni scorsi la Squadra Mobile aveva fermato tre cittadini nel contesto dell’operazione «Città Sicure».