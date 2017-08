Ferragosto, la droga viaggia in auto: 3 giovani incastrati dal cane della Guardia di Finanza

PINEROLO - Sono stati fermati in auto, nel centro abitato di Roure, e hanno subito mostrato segnali di nervosismo. Un comportamento, quello tenuto da tre giovani, che ha insospettito il personale della Guardia di Finanza di Torino. I motivi di tanta agitazione sono subito venuti fuori: all’interno dell’auto è stata rinvenuta della droga tra marijuana e hashish.

IL SEQUESTRO - Nei guai sono finiti tre ragazzi di 22, 25 e 26 anni. Dei tre giovani, tutti residenti nel pinerolese, uno era già noto alle forze dell’ordine per reati come furto in abitazione e scippo. La droga, scovata grazie al cane dell’Unità Cinofila, è stata sequestrata, mentre per il guidatore è scattato l’immediato ritiro della patente. L’attività delle pattuglie «117» delle Fiamme Gialle si inserisce nella costante azione del controllo del territorio, tesa a prevenire e reprimere violazioni finanziarie ed episodi di microcriminalità per tenere sempre alto il livello di rispetto della legalità, in favore di tutti i cittadini onesti e rispettosi delle regole.I tre ragazzi, d’età compresa tra 22 e 26 anni, sono stati fermati in auto nel centro abitato e sono subito apparsi molto nervosi. Sequestrata la droga e ritirata la patente del guidatore