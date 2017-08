Modena City Ramblers in concerto a Torino

TORINO - Venerdì 6 ottobre, tornano in città i Modena City Ramblers che porteranno il loro «Mani come rami tour» all'Hiroshima Mon Amour. Il tour della band modenese è la giusta celebrazione per l'ultimo album «Mani come rami, ai piedi radici» uscito lo scorso marzo a quattro anni di distanza dall'ultimo disco di inediti. Rispetto ai loro ultimi lavori, in questa nuova avventura in studio i Ramblers fanno tutto da soli, con l'eccezione di un'unica collaborazione di enorme prestigio: la band americana Calexico, che impreziosisce di sapori desertici l'ammaliante ballata «Ghost Town», cantata in inglese e punto di approdo tra orizzonti morriconiani, celtici e tzigani. Il titolo del disco riprende una strofa della stralunata «Tri bicer ed grapa», ebbra di umori balcanici e nebbie emiliane. Un titolo metaforico che ben rappresenta il sentire dei Ramblers nei confronti della vita e del loro percorso artistico: mani e rami che abbracciano, accolgono, cercano, piedi e radici che tengono ben saldi, sostengono e ricordano. La voglia di conoscere e incontrare, musicalmente di sperimentare e intrecciare stili e linguaggi.

La band

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, innamorati della musica e delle tradizioni dell'isola di Smeraldo. Dalle piazze italiane ai piccoli club delle Asturie e della Catalogna, dalla Bolivia al Sudafrica all'interno d'importanti festival, i Modena City Ramblers hanno macinano km e impegni, proponendosi come fenomeno non solo italiano. Biglietti € 15 intero. Per informazioni: 011 3176636, www.hiroshimamonamour.org, hma@hiroshimamonamour.org.