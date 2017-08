Torino ospita la dodicesima edizione di «OP» il Festival dell'Oralità Popolare

TORINO – Torna per la dodicesima edizione «OP» il Festival dell'Oralità Popolare, da venerdì 10 a domenica 12 novembre tre giorni di eventi in cui in tutta la città prenderanno forma le diverse espressioni della cultura popolare italiana con spettacoli, incontri, workshop concerti e molto altro ancora. Anche in questa edizione il festival presenterà progetti che facilitano la trasmissione dei saperi, con la consapevolezza che il transito comporta innovazione, creatività e la necessità di trovare linguaggi diversi per reinventare spazi comuni. La rassegna propone momenti di riflessione, progetti e attività realizzate sui territori con l'obiettivo di far incontrare maestri «Testimoni della Cultura Popolare» con i quali condividere le idee. da riportare nei comuni e nelle province di tutto il territorio italiano. La Festa della cultura popolare non è un luogo del passato, il nostro compito d'indagare il presente ci porta a considerare l'idea di tradizione nel suo senso etimologico: rimettere, trasmettere ma anche di tradire. Il tradimento è insito nel passaggio dei saperi, necessario per fare conoscere i principi di antichi modelli si socialità nel dialogo con le nuove generazione. Per informazioni: www.reteitalianaculturapopolare.org, info@reteitalianaculturapopolare.org.