La marijuana dei trafficanti nel doppio fondo del furgone: 135 kg di droga trovati dalla polizia

TORINO - Ha dell’incredibile la quantità di droga scovata e sequestrata dalla Squadra Mobile di Torino: 135 kg di marijuana in 27 grandi involucri avvolti nel cellophane. Gli involucri erano nascosti in un doppio fondo ricavato sotto al piano di carico di un autocarro Mercedes Sprinter con targa italiana. La polizia ha arrestato H.L., albanese classe 1978, e T.A., rumeno classe 1988, i trafficanti. Due milioni di euro il valore della droga: si pensa che l’operazione possa aver reciso una ramificazione provinciale di un’importante organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico.

IL PEDINAMENTO - Tutto è nato da una notizia confidenziale di un garage sospetto nei pressi di via Palli, utilizzato dall’organizzazione criminale per stoccare e occultare la droga. Dalle prime ore del pomeriggio è stato pertanto effettuato un servizio di osservazione: verso sera l’autocarro è stato visto aggirarsi nei pressi di via Palli, con il chiaro intento di constatare l’assenza delle forze dell’ordine. Il passeggero del furgone, H.L., è stato subito riconosciuto come pluripregiudicato già noto per reati in materia di stupefacenti.

IL DOPPIO FONDO - Il mezzo è stato pedinato fino al civico nr. 6 di Via Palli e bloccato prima che accedesse alla rampa di ingresso al piano sotterraneo. Successivamente, il camioncino è stato sottoposto ad approfondita perquisizione: nel cassone, all’interno di un secchio, i poliziotti hanno rinvenuto una vecchia pulsantiera non riconducibile alla dotazione di serie del veicolo. L’intuito del personale di polizia ha permesso di accertare che i pulsanti potevano azionare un meccanismo tale da far emergere vani occultati del veicolo. E’ qui, sotto il tappetino del guidatore nella cabina guida, che è stato scoperto un buco nel telaio con 5 fili elettrici ai quali si potevano collegare i cavetti della vecchia pulsantiera rinvenuta. Dopo aver provato il collegamento, gli agenti sono riusciti ad azionare un artificioso sistema di pistoni idraulici che ha permesso il sollevamento del piano posteriore di carico, portando alla luce un vano appositamente creato per occultare i 135 kg di sostanza stupefacente. Tale «doppiofondo» era ben fatto al punto tale da prevedere anche una serie di guarnizioni in gomma capaci di isolare la sostanza, evitando la diffusione all’esterno del forte odore di marijuana.

La droga nascosta nell'autocarro (© Questura)