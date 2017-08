Al Teatro Erba di Torino tutto pronto per il programma degli spettacoli autunnali

TORINO – E' già delineata la programmazione autunnale 2017-2018 del Teatro Erba dal 2 ottobre al 30 novembre ecco cosa vi attende nel teatro cittadino. Si comincia con il «Festival di cultura classica»: i capolavori greci e romani ai quali attingiamo ancora oggi; sarà poi la volta di «Piemonte in scena»: per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della regione e delle realtà teatrali che operano sul territorio; poi la «Grande Prosa»: spettatori per una nuova coscienza teatrale; ed ancora «P.F.R. Per Farvi Ridere»: la libertà di una risata; ed in fine «Il Fiore all'occhiello»: musical, prosa brillante e prove d'attore. Ecco il calendario: il 2 ottobre Ciò che uno ama. Poeti lirici dell'antica Grecia in scena - con Piero Nuti, Luciano Caratto (Festival di cultura classica), il 5 settembre e dal 12 al 16 ottobreRudens/Ridens… tutto in una tempesta - di Gian Mesturino, Girolamo Angione (Festival di cultura classica) il 10 e 11 ottobre, Processo a un seduttore (Pro Caelio) - di Piero Nuti (Festival di cultura classica), il 16 ottobre L'isola perduta - di Pierpaolo Fornaro (Festival di cultura classica), il 17 e 18 ottobre Manhattan Medea - di Dea Loher (Festival di cultura classica), dal 19 al 22 ottobrr L'arte di saper invecchiare (De senectute) - di Piero Nuti (Festival di cultura classica), il 23 ottobre Gli Acarnesi - di Aristofane (Festival di cultura classica), dal 24 al 26 ottobre Il Soldato Fanfarone (Miles gloriosus) - di Gian Mesturino, Girolamo Angione (Festival di cultura classica), dal 27 al 29 ottobre L'imbroglione (Pseudolus) - di Gian Mesturino.

Un classico novembre

Girolamo Angione (Festival di cultura classica), dal 3 al 6 novembre Il fantastico mago di Oz - di Germana Erba, Franca Dorato (Piemonte in scena), dal 7 al 12 novembre La locandiera - di Carlo Goldoni, con Miriam Mesturino, Luciano Caratto (Grande Prosa, P.F.R. Per Farvi Ridere, Il Fiore all'occhiello) ed in fine dal 22 al 30 novembre La bisbetica domata - di William Shakespeare, con Compagnia Torino Spettacoli (Grande Prosa, P.F.R. Per Farvi Ridere, Il Fiore all'occhiello). Per informazioni e biglietti: 011 6615447, www.torinospettacoli.com, info@torinospettacoli.com.