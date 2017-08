Delirio all’anagrafe di corso Corsica: 29enne crea il caos e picchia i vigili urbani

TORINO - Mattinata di delirio e caos totale all’anagrafe di corso Corsica dove un cittadino 29enne della Burkina Faso ha creato scompiglio allo sportello e mandato all’ospedale due vigili urbani, intervenuti per placarne gli animi. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

LA PROTESTA - Harouna B., questo il suo nome, si è recato all’anagrafe di corso Corsica per ottenere il duplicato del documento di identità smarrito. La sua richiesta non è stata esaudita per l’assenza di alcuni requisiti necessari. Inutili i tentativi degli impiegati di spiegare all’uomo l’iter da seguire. Quest’ultimo non ha voluto ascoltare nessuno. Allarmati dal suo comportamento, gli impiegati hanno chiesto l’intervento della polizia municipale, visto che l’uomo si era piazzato davanti allo sportello, impedendo agli altri cittadini di intervenire.

LE BOTTE - Non appena ha visto gli agenti della ex IX Sezione Circoscrizionale Nizza Lingotto/Millefonti, il 29enne ha cercato di bloccare la porta di accesso all’ufficio, tenendo ferma la maniglia antipanico. Inutili i tentativi di mediazione da parte dei vigili. Quando gli agenti sono riusciti ad allontanarlo dall’accesso, il folle li ha aggrediti con violenza, tanto che due di essi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del Cto. Ne avranno per 5 e 10 giorni di prognosi. Una volta bloccato, Harouna B. è stato condotto in un commissariato della Polizia di Stato in attesa del rito direttissimo e la situazione è tornata alla normalità dopo lunghi minuti di pura follia.