Strage di Barcellona, molti torinesi sulle Rambla ma nessun morto o ferito: «Tanta paura, stiamo bene»

TORINO - «Marco Rossi ha confermato di stare bene durante l’attentato presso Barcellona». E’ questa la notifica Facebook arrivata a tantissimi torinesi nel giorno dell’attacco terroristico sulle Rambla che ha provocato 13 morti e un centinaio di feriti. Nell’era 3.0, è stato il social network, tramite il safetycheck, a informare per primo sulla sorte di amici e parenti che si trovavano nella capitale della Catalogna. Ovviamente tantissimi torinesi si trovavano e si trovano a Barcellona: nessuno di loro risulta coinvolto nell’attentato.

I MESSAGGI SU FACEBOOK - La paura, inutile negarlo, è stata tanta. Anche in questo caso, i racconti viaggiano sui social network: «Non si capiva niente, sentivamo sirene ovunque» racconta Elena. «Tutto ok, eravamo in un altra zona» scrive Damiano Carretto, consigliere del Movimento 5 Stelle. «Stiamo tutti bene» è il messaggio di Valeria Bronzino, che si trovava sulla Rambla ma nel lato opposto rispetto a dove hanno colpito i terroristi. Altri torinesi, in vacanza a Barcellona o a Barcellona per lavoro, si sono barricati in casa o in un negozio. Superati i momenti di paura, rimane la vaga sensazione di non essere mai davvero al sicuro, esposti a un pericolo che potrebbe manifestarsi da un momento all’altro. Una sensazione terribile, ma che non fermerà chi ha intenzione di vivere la propria vita senza esser condizionato dal terrore: «Non abbiamo nessuna intenzione di anticipare il rientro. Non è questo il segnale che vogliamo dare» è il messaggio di Valeria.