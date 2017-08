La Granfondo Torino è pronta a partire il 3 settembre

TORINO – Manca poco alla Granfondo Torino, una delle più spettacolari del GS Alpi: 130 km con 2.643 m di dislivello e 100 km con 2.099 m di dislivello, partenza davanti al Borgo Medievale e arrivo alla Basilica di Superga dopo aver affrontato le salite delle colline torinesi e del Monferrato. Corsa amatoriale ed agonistica attraverso le più belle zone del territorio piemontese. I cicloamatori avranno a disposizione due percorsi che non hanno nulla da invidiare ai più decantati del GS Alpi, fra i vigneti del Torinese e dell’Astigiano. I viali, in gran parte alberati, sono una caratteristica peculiare della città, e rappresentano un prototipo che anticipa la grande tradizione parigina, risalente addirittura al 1808. Sono pochissime le competizioni ciclistiche che possono vantare location così belle, per una prova facente parte dei prestigiosi circuiti Prestigio e Zero Wind Show (new entries), Gran Trofeo GS Alpi e Nord Ovest Road Cup 2017. Per informazioni: www.granfondotorino.it.