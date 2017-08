Abbagliato dal sole, cade dalla moto: morto centauro in viaggio con il figlio 12enne

FORNO CANAVESE - Un terribile incidente avvenuto ieri in frazione Crisi, a Forno Canavese, è costato la vita a Giuseppe Lunardon, 62 anni. L’uomo, a bordo della sua Kawasaki insieme al figlio di 12 anni, ha perso il controllo della moto perché abbagliato dal sole ed è morto sul colpo.

IL FIGLIO IN OSPEDALE - Stando a una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato sull’asfalto dopo aver toccato un muro. Inutili i soccorsi prestati dalla Croce Bianca, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. A bordo della moto vi era anche il figlio della vittima, un ragazzo di 12 anni: il bimbo è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino con l’elisoccorso. Ha riportato una frattura al naso e qualche contusione, ma le sue condizioni non sono gravi. In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.