Meteo a Torino, sole e nuvole nel weekend: le previsioni del tempo

TORINO - Si avvicina il terzo weekend di agosto, per molti torinesi l’ultimo di vacanza. Qualcuno però è già tornato (o è rimasto) in città e ha in programma di organizzare gite fuori porta, visite ai musei o una semplice passeggiata in centro. Cosa aspettarsi dunque dalle previsioni meteo nel weekend del 19 e 20 agosto? Prevalentemente incertezza.

LE PREVISIONI - Tra venerdì e sabato mattina, il veloce passaggio di una seccatura nord-atlantica porterà instabilità seguita da fredde correnti settentrionali. Sarà quindi un sabato incerto, con un alternarsi di sole e nuvole. Situazione diversa domenica, con un sole alla città e temperature fresche. Nel fine settimana, difficilmente le temperature massime supereranno i 30 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 19 gradi. Difficile che possa piovere, non sono previsti rovesci nonostante il clima incerto.