Ai Musei Reali appuntamento al tramonto con «Reale di Sera»

TORINO - Per i torinesi rimasti in città e per i turisti venerdì 18 agosto torna l’appuntamento con «Reale di Sera» che ogni venerdì offre al pubblico l’occasione di ammirare le collezioni di uno dei luoghi più affascinanti di Torino, i Musei Reali e le diverse mostre in corso in orario serale, dalle 19.30 alle 22.30 (apertura biglietteria alle 18,30) al prezzo speciale di 3 euro. Al primo piano della Galleria Sabauda, recentemente riallestito, alle 21 avrà luogo la visita guidata alle statue archeologiche appartenute alle collezioni del duca Carlo Emanuele I, a cura di Gabriella Pantò. L’occasione è ottima per proseguire il percorso di visita e scoprire gli altri tesori custoditi all’interno dei Musei: al piano terra della Galleria il visitatore troverà ad attenderlo la Venere di Botticelli, mentre ai piani superiori proseguono le mostre Confronti/3: Pittura come scultura. Cerano e un capolavoro del Seicento lombardo, Le invenzioni di Grechetto e Le bianche statuine. I biscuit di Palazzo Reale. I caveaux della Biblioteca Reale ospitano ancora la mostra Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento, una selezione che offre un’ampia panoramica della storia dell’arte italiana a partire dal Quattrocento, con alcune punte che ne fanno una delle più importanti collezioni pubbliche di disegni in Italia. Oltre al noto Autoritratto di Leonardo da Vinci, fanno parte dell’esposizione ottimi esempi della grafica di artisti del Rinascimento toscano e veneto. Costo del biglietto 5 Euro, non incluso nel biglietto d’ingresso.

Moda e arte prima del bottone

Gli appassionati di moda sicuramente sapranno che il prossimo autunno vedrà i bottoni protagonisti sulle passerelle. Al Museo di Antichità si anticipano le tendenze, con la mostra che celebra il rapporto tra la moda e l’arte Prima del bottone: accessori e ornamenti del vestiario nell’antichità: qui le fibule (spille di sicurezza decorate) vengono presentate come elemento del vestiario - prima del bottone, appunto - ma anche nella loro funzione ornamentale, mettendo in evidenza significati identitari, religiosi, magici e sociali.

Un cinema a cielo aperto

Il venerdì sera spesso e volentieri va a braccetto col cinema, e anche questo non fa eccezione: Cinema a Palazzo propone il cult Qualcosa è cambiato, con protagonista Jack Nicholson (info e costi su distrettocinema.it). «Reale di Sera» si tiene ogni venerdì fino al 6 ottobre e prevede l’accesso ai Musei Reali fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30). Per informazioni: www.museireali.beniculturali.it.