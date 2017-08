Torino piange le vittime di Barcellona: alle 22:00 la Mole spenta in segno di lutto

TORINO - Torino manifesta il proprio cordoglio per le vittime dell’attentato terroristico di Barcellona. A partire dalle 12:00 di oggi, le bandiere fuori dagli edifici istituzionali verranno tenute a mezz’asta in segno di lutto. C’è di più: questa sera, a partire dalle ore 22:00, si è deciso di spegnere il simbolo della città, la Mole Antonelliana. Un provvedimento simile a quelli presi in passato, quando nella Mole erano state proiettate le bandiere dei paesi colpiti dagli attacchi terroristici.

LE PAROLE DI APPENDINO - Ieri sera, qualche ora dopo l’attentato delle Rambla, la sindaca Chiara Appendino aveva commentato così i tristi provenienti dalla Spagna: «Ancora una volta, purtroppo ci troviamo a seguire con apprensione notizie terribili. Un pensiero alle vittime e ai parenti». Torino inoltre è stata coinvolta direttamente nell’attacco terroristico di Barcellona: diversi torinesi si trovano nella città catalana, compreso il consigliere del Movimento 5 Stelle Damiano Carretto. Per fortuna stanno tutti bene. Questa sera Mole spenta e buia, dunque: Torino ricorda le vittime di Barcellona nella speranza di non dover più spegnere la luce per alcun motivo.