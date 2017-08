Barriera di Milano, la polizia scopre il covo dei pusher: due arresti

TORINO - In estate la polizia non va in vacanza. Prosegue senza sosta il lavoro degli investigatori del Commissariato Barriera Milano che nelle scorse ore hanno arrestato altri 2 spacciatori, due nigeriani di 32 e 49 anni, scoprendo i rispettivi covi dove confezionavano e custodivano le sostanze stupefacenti. Per entrambi sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

LE PERQUISIZIONI - Nel primo caso, il 49enne pregiudicato durante un controllo sotto casa è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che cercava di nascondere a tutti i costi. La successiva perquisizione, avvenuta in via Beggiamo, ha permesso di rinvenire 71 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il secondo spacciatore è stato visto occultare delle chiavi all’interno di una cassetta delle lettere in via Banfo. Queste portavano ad un alloggio sito nello stesso stabile, ove in cucina è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento, tre forbici nere, un sacchettino contenente polvere bianca presumibilmente taglio, un bilancino elettronico di precisione, ed alcuni nastri utilizzati per il confezionamento. All’interno della camera da letto, i poliziotti hanno rinvenuto dei calzini contenenti 9 ovuli termosaldati di cocaina, il tutto per un peso complessivo di circa 150 grammi. Inoltre nell’altra anta dell’armadio relativa alla camera da letto sono emersi 1160 euro in contanti.