Ragazza scippata in piazza Vittorio: il fidanzato insegue il ladro e lo blocca

TORINO - Si sono avvicinati a una coppia di ragazzi seduta su una panchina di piazza Vittorio, hanno distratto la donna e l’hanno scippata prima di darsi a una rapida fuga. Un piano, quello organizzato da due marocchini, che sarebbe andato a buon fine se il fidanzato della vittima non si fosse alzato e avesse inseguito lo scippatore, bloccandolo.

GLI ARRESTI - Il malvivente è riuscito a divincolarsi e a fuggire nuovamente, dandosi alla fuga. Purtroppo per lui, alcuni agenti del Nucleo Ordine Pubblico hanno notato la scena e l’hanno inseguito, bloccandolo poco dopo in via Pescatore. I poliziotti sono riusciti a fermare anche l'altro soggetto, ormai giunto presso i Giardini Reali. Lo straniero ha cercato invano di nascondersi tra i cespugli ma è stato intercettato e fermato dagli agenti. Gli operatori hanno tratto in arresto i due cittadini marocchini per furto aggravato in concorso. Il ventisettenne aveva a suo carico un Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.