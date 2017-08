«Scusate, avete 2 euro?»: pregiudicato tenta di rapinare una coppia con un coltello

TORINO - Sembrava un normale mendicante, ma si è presto rivelato per quello che era veramente: un rapinatore. Disavventura per una coppia di ragazzi, importunata e poi aggredita da un pluripregiudicato di 46 anni in lungo Po Diaz. L’uomo, un cittadino italiano, si è avvicinato ai due ragazzi chiedendogli due euro ma quando i giovani gli hanno negato le monetine si è trasformato in un rapinatore.

L'ARRESTO - Il ragazzo, capita la situazione, ha suggerito alla propria fidanzata di scappare e di chiedere aiuto. Il 46enne ha raggiunto il giovane e l’ha minacciato con un coltello alla gola, chiedendogli di consegnargli il cellulare. In quel preciso istante due agenti del commissariato «San Secondo», liberi dal servizio, si sono trovati a passare proprio in quella via, e notata la scena sono immediatamente intervenuti fermando l’aggressore. L’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina e denunciato per porto abusivo di armi. Il quarantaseienne era riuscito a liberarsi del coltello gettandolo lungo le sponde del fiume, ma, i poliziotti, coadiuvati dagli agenti della Squadra Volante, sono riusciti a ritrovarlo.