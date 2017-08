Follia a Chieri, ragazzo completamente ubriaco prende a calci e pugni il padre invalido

CHIERI - Attimi di pura follia a Chieri dove un ragazzo pluripregiudicato classe 1989 ha aggredito brutalmente il padre, mandandolo all’ospedale. Il giovane, disoccupato, è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Chieri giovedì sera.

LE VIOLENZE - Il folle, in evidente stato di ebrezza alcolica e per futili motivi, ha messo a soqquadro l’intera abitazione del papà, distruggendo suppellettili e arredi. Non pago, il ragazzo si è scagliato contro il padre e lo ha preso a calci e pugni, causandone la caduta con conseguente impatto contro un termosifone, che ha provocato all’uomo un trauma cranico non commotivo con ferita alla testa: il padre è stato giudicato guaribile in 8 giorni dai medici dell’ospedale Maggiore di Chieri. I carabinieri hanno accertato come le violenza andassero ormai avanti da mesi. Il figlio violento è stato trasportato in carcere.