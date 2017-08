Senza fissa dimora occupano parco Michelotti: interviene la polizia municipale

TORINO - Blitz al Parco Michelotti. Nella giornata di ieri gli agenti della ex VIII Sezione Circoscrizionale San Salvario - Borgo Po, insieme ai colleghi del Nucleo Progetti e Servizi Mirati della Polizia Municipale sono intervenuti per questa mattina al parco Michelotti per un’azione di controllo nella zona degli edifici dell’ex giardino zoologico, adiacente il corso Casale.

L'INTERVENTO - Da tempo i cittadini segnalavano l’intrusione, dai varchi creati nelle reti a protezione, di persone senza fissa dimora. Ne sono state controllate e allontanate una decina, per lo più di nazionalità romena e giovani dell’Africa nordoccidentale. Tre, senza documenti, sono state accompagnate al Comando di via Bologna 74 per l’identificazione. A tutti è stata contestata la violazione per ingresso abusivo in un pubblico edificio, in alcuni casi anche il danneggiamento e il furto di energia elettrica e, al contempo, sono stati indirizzati ad associazioni di supporto e aiuto. Alberto Unia, assessore comunale all’ambiente, che in mattinata, accompagnato dai tecnici dell'Assessorato si è recato in corso Casale, ha sottolineato: «L’intervento al parco Michelotti evidenzia come le azioni di controllo del territorio garantiscono la sicurezza dei cittadini e, in questo caso consentono di assicurare all’area, preziosa risorsa naturalistica della Città, il decoro che merita».