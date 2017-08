Carico e scarico all'alba e pesce abbandonato in strada: cittadini contro il supermarket

TORINO - «Buongiorno, volevo segnalare (dopo ripetuti esposti ai vigili senza nessun risultato) che da 5 anni combattiamo con un supermercato aperto sotto casa, in via Pacchiotti 49: non capisco per quale motivo il lavoro degli altri è tutelato mentre il riposo di noi cittadini no.

Sono 5 anni che ogni giorno (sabato e festivi compresi) avviene il carico e scarico del supermercato di più di 400mq alle 6:00 del mattino. Durante questi anni le mie battaglie hanno portato solo allo spostamento dell'area di scarico dalla strada al parcheggio interno completamente aperto. Purtroppo anche con i rilevamenti acustici il risultato è stato scarso appigliandosi al fatto che con le finestre chiuse non si superano i decibel. Già non si superano ma non vuol dire che non si sente!



Ho chiesto più volte anche ai vigili di intervenire e di far chiarezza sugli orari in cui è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico, loro dicono che si fanno così presto per evitare il traffico. Premetto che il supermercato è aperto dalle 8:00 alle 24:00, oltre al carico e scarico dobbiamo sopportare il continuo rumore di carrelli della spesa che entrano ed escono dal suddetto. Oltre al rumore abbiamo la problematica dei rifiuti lasciati al sole per giorni (il supermercato vende anche il pesce) su strada. Chiedo a voi se questo è normale, se è giusto che noi che lavoriamo con altri orari non abbiamo diritto al riposo».