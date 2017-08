Parla il ministro Delrio: «La linea 2 della metro? Un problema complicato»

TORINO - Si incontreranno la prossima settimana la sindaca Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Sul tavolo un argomento spinosissimo e particolarmente delicato, la linea 2 della metropolitana. Il rischio di perdere i finanziamenti c'è, come ammesso dallo stesso ministro: «Un problema complicato che ancora non è risolto: c'è il rischio di perdita dei finanziamenti».

INCONTRO CON APPENDINO - Ieri il ministro era nel capoluogo piemontese per un vertice con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino sul dossier dei trasporti locali piemontesi. Delrio ha spiegato come sia stata Chiara Appendino, sindaca di Torino, a chiedere l'incontro. Ecco perché la prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro del sistema di trasporti torinese. L'ipotesi che la linea possa saltare è concreta: «I tempi - ha spiegato - non coincidono con quelli che ci siamo dati per l'erogazione dei fondi. Abbiamo messo molti soldi su questo sistema, ma abbiamo messo anche delle regole. Dei limiti. Io non voglio che i soldi vadano perduti, ma i tempi sono questi».