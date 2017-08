Ritardi e disservizi, il numero unico d’emergenza 112 fa discutere: la Procura sequestra le chiamate

TORINO - Ma il numero unico 112 funziona o no? E’ questa la grande domanda che in tanti si fanno dopo i numerosi casi di disservizio registrati. Il numero unico per le emergenze è sicuramente una buonissima idea, ma probabilmente necessita di un periodo di rodaggio per rendere al meglio. Intanto, la Procura di Torino ha dato disposizioni alla polizia giudiziaria di acquisire i tabulati della Centrale Operativa per analizzare i tempi di reazione. Attualmente sembrano piuttosto lenti.

I PROBLEMI - La questione va analizzata fino in fondo, ma qualcosa trapela. Non è un caso che i vigili del fuoco abbiano presentato un esposto, tramite i propri sindacati: pare infatti che vi siano oltre 10 casi in cui i pompieri nono sarebbero stati allertati nonostante la loro presenza fosse necessaria. Non tutti i casi riguardano Torino, anzi: la maggior parte arriva da tutto il resto del Piemonte, regione che ha sperimentato questo nuovo numero unico di emergenza. Nel vortice delle polemiche vi è poi il centralino, che più di una volta potrebbe non aver rispettato il protocollo. Insomma, i problemi ci sono e sono tanti ma, come detto, verranno risolti dopo una fase di rodaggio. E’ però utile capire il più in fretta possibile le correzioni da fare.