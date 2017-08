Rapine e botte, la Questura dice «stop»: espulsa dall’Italia la gang che terrorizzava San Salvario

TORINO - Sale l’allarme terrorismo in tutta Italia e, ovviamente, anche a Torino. Dopo l’attentato a Barcellona, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle città e alle frontiere come Bardonecchia. Ieri intanto, il Questore Angelo Sanna ha preso un provvedimento senza precedenti, allontanando dal territorio nazionale 5 soggetti. Queste persone, cinque ragazzi extracomunitari d’età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono stati espulsi per «indole violenta e criminale». Sono tutti di origine egiziana.

IL PROVVEDIMENTO - Un provvedimento che arriva a causa dei tanti reati commessi dai giovani, rei di aver messo a segno diverse rapine in San Salvario. Una vera e propria gang, capace di portare il terrore nel quartiere multietnico tra pestaggi e rapine. AI ragazzi è stato revocato il permesso di soggiorno e consegnato un decreto di espulsione immediata dal territorio nazionale: verranno allontanati con una volo in partenza verso Il Cairo. Il provvedimento, tra l’altro, è stato convalidato anche da un giudice di pace: come detto si tratta di una novità perché i 5 extracomunitari, arrivati a Torino tra il 2011 e il 2012, avevano ottenuto permessi in attesa di occupazione. Avrebbero potuto esser arrestati, ma la revoca del permesso sarebbe durata oltre un anno. Tutto è cambiato, perché il Questore ha deciso di agire diversamente e di allontanarli. La prossima settimana saranno quindi in Egitto, lontani dalla città che li aveva accolti e che loro avevano messo sotto scacco.