Positivo all’alcol test si schianta contro un’auto: morta 20enne, grave l'amica

SAN SECONDO - Tragedia nella notte a San Secondo di Pinerolo, dove una ragazza di 20 anni, Marina Federica Professione il suo nome, è morta a causa di un violentissimo incidente stradale capitato intorno all’01:30. La giovane, in auto con un'amica, è deceduta sul colpo, mentre l'altra donna è grave in ospedale. Illeso l’automobilista che ha provocato l’incidente, un 22enne risultato positivo all’alcol test: il giovane è stato deferito per omicidio stradale.

LA DINAMICA - Il dramma si è consumato in via Val Pellice. La vittima, insieme a un'amica, stava uscendo dal parcheggio del ristorante «Altro Livello» a bordo della Ford Fiesta quando l’Alfa Romeo 147 condotta da B.G., 22enne di Vigone, l’ha centrata in pieno. La giovane è deceduta sul colpo, mentre l'altra donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Pinerolo in prognosi riservata. Il giovane automobilista è uscito dall’incidente illeso ed è risultato positivo all’alcol test con un valore di 0,85: per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.