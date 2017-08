«Torino brucia»: ennesimo incendio al campo rom, la tangenziale invasa dal fumo

TORINO - L’ennesimo incendio, la solita colonna di fumo nero. Se c’è una cosa che ad agosto non va in vacanza, sono i roghi provenienti dal campo nomadi di Strada Aeroporto. Nonostante i sopralluoghi e le tante operazioni condotte dalle forze dell’ordine, la situazione non sembra essere cambiata: ieri, intorno alle 19:20, un vasto cumulo di rifiuti è stato bruciato a ridosso della tangenziale. La colonna di fumo, visibile da km, ha letteralmente invaso la strada, provocando disagi agli automobilisti.

IL REGOLAMENTO - I residenti, spazientiti, chiedono un intervento repentino. Anche ieri, come spesso accade, sono stati costretti a barricarsi in casa per non far entrare l’odore acre e i fumi tossici nelle loro abitazioni. Solo un mese fa, Chiara Appendino aveva annunciato una grossa novità per quanto riguarda i campi rom: un regolamento ferreo per le persone che vorranno vivere in un campo, con tasse da pagare, obbligo di portare i bambini a scuola, e divieto di accumulare e bruciare rifiuti. La domanda più frequente è la seguente: come far rispettare queste regole? In attesa che il nuovo regolamento entri in vigore, Torino continua a bruciare.