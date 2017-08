Torino, il Palavela ospita «Amore per sempre»

TORINO - Ritorna a settembre al Palavela di Torino: «Amore per sempre». Il primo «Evento sposi – Show» del Piemonte, un nuovo evento dedicato ai futuri sposi, dove potranno trascorrere piacevoli momenti ed incontrare 45 aziende del settore. Ad accogliere i visitatori una magica atmosfera, tra carrozze, abiti da sposa, degustazione dolci, intrattenimento musicale, momenti di comicità, caricature, location e viaggi da sogno, area giochi e altro ancora. Insomma, due piene giornate all'insegna del divertimento e dell'organizzazione del vostro matrimonio. L'appuntamento è per sabato 9 settembre dalle 11 alle 22 e domenica 10 settembre dalle 10.30 alle 20. Per gli sposi del 2018 ingresso gratuito. La giornata prevede inoltre omaggi offerti da un partner prezioso e gadget «Amore Per Sempre» a tutte le coppie partecipanti. Per informazioni: 340 6065035.