A Palazzo Madama le sculture di Mario Giansone

TORINO - Dal 5 ottobre al 29 gennaio a Palazzo Madama, una mostra dedicata all'opera del torinese Mario Giansone, artista, insegnante, teorico, uomo interessato alla dimensione dello spirituale e del paranormale. Giansone è soprattutto uno scultore che scolpisce la dura materia per indagare e ricavare nuove forme che ripropone sulla pietra, sulla tela, negli arazzi, nelle matrici lignee per le sue stampe e in materiali preziosi, come oro e argento, con cui realizza gioielli che sono un tutt'uno con le scatole scultoree che li contengono. Biglietti: € 10 intero, € 8 ridotto compreso tra 18 e 25 anni e gruppi di minimo 20 persone maggiore 65 anni, gratuito per disabili, giornalisti con tesserino, guide turistiche, insegnanti accompagnatori, Mibac, minore 18 anni; possessori di Abbonamento Musei. Per informazioni: 011 4433501, www.palazzomadamatorino.it, palazzomadama@fondazionetorinomusei.it.