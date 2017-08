In centro apre la libreria più lunga del mondo con «Portici di Carta»

TORINO - Due chilometri di libreria (è la più lunga del mondo) a cielo aperto sotto i portici del centro in particolare di Via Roma, Piazza San Carlo e Piazza Carlo Felice, con incontri, passeggiate letterarie, focus su autori ed editori, letture, laboratori per bambini e ragazzi e circa 130 editori e librai presenti sui due chilometri del percorso. L'evento nasce dalla stretta collaborazione tra librai, Biblioteche civiche e Fondazione per il libro, la musica e la cultura. Sabato 7 e domenica 8 ottobre l'appuntamento è con «Portici di Carta». Per informazioni: 011 5184268, www.porticidicarta.it.