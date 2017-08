Al via la nuova era della carta d'identità elettronica, come e dove richiederla

TORINO - Saranno sempre meno con il passare del tempo le carte di identità in formato cartaceo a cui eravamo abituati: il futuro è delle carte elettroniche. La C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica) può essere richiesta in tutti gli uffici anagrafici della Città, previo appuntamento. Il nuovo documento, che sostituirà progressivamente il desueto formato cartaceo, non sarà consegnato a vista dall'ufficio anagrafico, ma verrà spedito dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dall'interessato, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

NOVITA'- La nuova C.I.E. consentirà di esprimere la propria volontà (assenso/diniego) in merito alla donazione di organi e tessuti. Tale scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASL. La nuova C.I.E inoltre permetterà di facilitare il riconoscimento all’estero, grazie al rispetto degli standard internazionali ICAO e di agevolare il processo di rilascio dell’identità digitale SPID. Il costo della nuova carta elettronica è di euro 22,21 in contanti ed è necessario esibire una fotografia in formato cartaceo conforme agli standard ICAO.