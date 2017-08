Da Torino verso la Liguria, il viaggio in treno per il mare è un incubo

TORINO - Vagoni strapieni, passeggeri in corridoio, valigie e caldo. Tanto caldo. Di cosa stiamo parlando? Del viaggio in treno da Torino verso la Liguria, una vera e propria odissea per migliaia di passeggeri. E' un vero e proprio esodo infernale quello vissuto dai torinesi che salgono sul convoglio diretto a Ventimiglia.

Il VIDEO - Sembra di vedere il video dello scorso anno perché sì, ogni stagione il problema si ripropone senza che nessuno riesca a migliorare la situazione. Nei mesi estivi, ma soprattutto ad agosto, il treno che da Porta Nuova parte verso Ventimiglia e tocca diversi paesi della Liguria, viene preso letteralmente d'assalto. Inutile dire che il viaggio verso la meta vacanziera diventa un vero e proprio incubo, come documentato da Federica Fulco, presidente del comitato "TorinoinMovimento». Già al mattino presto, a Lingotto, trovare un posto a sedere sul treno delle 08:25 è una missione impossibile. Ecco perché anziani, ragazzi e persone di qualsiasi età sono costretti a viaggiare nei corridoi in piedi, per terra o comunque in condizioni davvero terribili. Andare in bagno? Un lusso che pochi possono permettersi, se non vogliono perdere il posto. La lamentela che accomuna tutti i passeggeri è più o meno questa: «Com'è possibile che ogni anno, pur essendo Trenitalia a conoscenza del problema, si ripresenti questa situazione?»