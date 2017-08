Picchiò i vigili all’anagrafe: dopo 4 giorni torna agli sportelli e crea nuovamente il caos

TORINO - Ancora lui, ancora caos. Nella giornata di ieri, Harouna B, cittadino del Burkina Faso, si è ripresentato agli sportelli dell’anagrafe di corso Corsica e ha riportato il caos: solo quatto giorni fa, proprio negli stessi uffici,l’uomo aveva aggredito due agenti della polizia municipale.

ANCORA FOLLIA - Ieri, in una scena già vista e rivista, l’uomo ha richiesto un documento che non poteva ottenere. Al rifiuto degli impiegati, il folle ha inveito contro gli stessi e bloccato lo sportello, tra le proteste degli altri cittadini in coda. Lo stesso copione di quanto accaduto quattro giorni fa, quando l’uomo aveva picchiato i due agenti intervenuti ed era stato portato in commissariato, in attesa di esser giudicato con rito direttissimo. Questa volta però gli è andata peggio: il 29enne, conosciuto dai servizi psichiatrici della zona, è stato accompagnato direttamente nel carcere Lorusso e Cutugno, su indicazione del magistrato di turno.