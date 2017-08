Una visita guidata nel centro storico alla «Torino degli scandali»

TORINO – Il 27 agosto si parte per un’inedita visita basata su alcuni episodi avvenuti in città che hanno destato scandalo perché legati agli amori di corte oppure a fatti di cronaca o ancora a nuove mode in circolazione. Queste e tante altre curiosità verranno rivelate, passeggiando nel centro storico di Torino, alla scoperta dei fatti più succulenti e «viziosi» che la tradizione popolare e/o regale hanno tacciato di peccaminosità. Ritrovo alle 16.15 davanti a Talmone in piazza Carlo Felice 36 a Torino con chiusura del tour un p.zza Castello. La durata del tour è di 2 ore. Costo della visita guidata: 10 euro. Per info e prenotazione: 3393885984 – info@culturalway.it. La visita si svolgerà a raggiungimento del numero minimo di adesioni.