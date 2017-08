Maxi rissa in Barriera di Milano, i residenti scendono in piazza e si fanno giustizia da soli 

TORINO - Erano circa le 21 di ieri sera, lunedì 21 agosto, quando decine di persone sono scese in strada, tra via Montanaro, via Spontini e via Monterosa. Il motivo? Un uomo di origine straniera, barcollante e probabilmente ubriaco, stava prendendo a calci e pugni le macchine dei residenti parcheggiate in zona. «E' inaccettabile tutto ciò, ma in Barriera di Milano è una routine quotidiana», ha commentato il consigliere di circoscrizione VI Domenico Garcea che, in seguito alla rissa, ha riportato una ferita alla mano destra.

RISSA - Alla vista dell'uomo che si accaniva contro decine di automobili, i residenti sono scesi in strada per farsi giustizia da soli. E' iniziata così una maxi rissa, senza esclusioni di colpi, terminata con l'arrivo delle forze dell'ordine. La situazione di criminalità e spaccio di droga nel quartiere di Barriera di Milano è tristemente nota alle forze dell'ordine. Ancora Garcea afferma di aver più volte richiesto una pattuglia fissa che presidiasse i giardini Montanaro di modo da fungere da deterrente per spacciatori e criminali. Nella serata di ieri il malcontento e l'esasperazione dei residenti è esplosa in un'ondata di violenza che si è riversata nelle strade del quartiere. «I cittadini sono stanchi di vedere sotto casa neri spacciatori che delinquono giornalmente», ha proseguito Garcea, «ma non datemi del razzista, io non mi comporto così né a casa mia né a casa degli altri».