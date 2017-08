Approfittano della festa patronale per svaligiare una casa: il piano dei ladri sventato dai carabinieri

AIRASCA - Quale momento migliore per svaligiare una casa, se non quello durante la festa patronale? E’ questo quello che devono aver pensato tre ladri, tutti di nazionalità italiana, arrestati dai carabinieri. Il loro piano, come detto, non è andato a buon fine.

IL FURTO - E’ successo tutto ieri sera, 21 agosto, intorno alle 23:30 i carabinieri hanno arrestato tre soggetti che stavano per effettuare un furto in abitazione ad Airasca in via Roma. I tre malviventi inizialmente si sono aggirati nelle zone di parcheggio della frazione Zucchea di Vigone, in occasione della festa patronale, e dopo aver notato in una delle macchine parcheggiate (una Fiat Panda) la presenza di chiavi di casa hanno forzato il nottolino della portiera impossessandosi delle chiavi e della carta di circolazione, per individuare l’indirizzo dell’abitazione del proprietario. Subito dopo il furto hanno provveduto a forare una delle ruote dell’auto, al fine di rallentare il rientro della vittima presso la sua abitazione.

L’ARRESTO - Il proprietario dell’auto, accortosi poco dopo del furto si è rivolto ai carabinieri presenti in occasione della festa patronale che, allertando altri equipaggi, hanno consentito di bloccare i soggetti dinanzi all’abitazione della vittima, prima ancora che entrassero in casa. Gli autori sono tutti soggetti maschili, di cittadinanza italiana, celibi e disoccupati. Tra gli autori vi sono due diciottenni, uno di Savona e uno di Pinerolo, il terzo è un uomo di 37 anni di Torino, compagno della madre di uno dei due.