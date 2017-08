In manette due imprenditori torinesi, società indebitata per oltre 5 milioni di euro

TORINO - I Finanzieri del Comando Provinciale di Torino hanno tratto in arresto gli amministratori di una società che gestiva supermercati e discount a Torino per aver sottratto circa 700 mila euro dalle casse societarie e aver causato il fallimento dell’impresa, indebitata per oltre 5 milioni di euro.

INDAGINE - L’attività di indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Torino e coordinata dal Sost. Proc. Chiara Canepa della Procura di Cuneo, ha permesso di mettere in luce la condotta fraudolenta realizzata dai due amministratori i quali, già a partire dal 2012, utilizzavano il patrimonio della società per scopi personali, sottraendo importanti somme di denaro dai conti correnti aziendali.

TRUFFA - Il disegno criminoso ha visto coinvolte numerose società e cooperative, utilizzate per mascherare la reale destinazione delle risorse dell’impresa. Nonostante ciò, attraverso capillari attività di perquisizione e approfondite indagini finanziarie è stato possibile individuare sette indagati tra cui la moglie e la madre dell’amministratore di fatto e il figlio dell’amministratore di diritto, ai quali è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta aggravata.