Torino Spettacoli, ricca stagione per Teatro Alfieri e Teatro Gioiello

TORINO – E' ormai delineato il cartellone della stagione 2017/2018 di Torino Spettacoli che quest'anno sarà all’insegna della «bella abitudine» di andare a teatro, dove la tradizione si lega alla formazione. La «sfida» quindi è proprio quella di sostenere la passione per il teatro a partire dai giovani. Per questo si incontrano nel vasto programma della nuova stagione, spettacoli che hanno fatto la storia e il successo della compagnia, come ad esempio Trappola per topi di Agatha Christie, giunto al ventesimo anno di repliche (Gioiello, dal 30 novembre al 10 dicembre). Ma sono presenti anche novità assolute, come Rudens/Ridens, commedia prodotta da Torino Spettacoli e tratta da un testo di Plauto, per la regia di Girolamo Angione, che ne ha scritto l’adattamento insieme a Gian Mesturino. Lo spettacolo, in programma al Teatro Erba dal 5 al 16 ottobre, fa parte del 19mo Festival di cultura classica, rassegna che si svolge nell’ambito di Torino Spettacoli e che è stata lasciata in eredità dalla compianta Adriana Innocenti. Sempre forte, come oramai d’abitudine, il legame con il territorio piemontese, che la compagnia sottolinea grazie alla rassegna Piemonte in scena. Quest’anno aprirà con Miseria e nobiltà, commedia tutt’altro che piemontese ma che è portata in scena dalla torinese Compagnia Teatrale Masaniello (Gioiello, dal 13 al 15 ottobre), mentre tornerà l’appuntamento con il teatro comico in piemontese di Marco & Mauro, con Massimo Brusasco, Tacatevi al treno(Gioiello, il 28 e il 29 ottobre).

I volti noti dello spettacolo

Alcuni volti noti dello spettacolo italiano, del resto, hanno scelto di inserire Torino Spettacoli nel proprio tour nazionale: Anna Mazzamauro con il ritorno di Nuda e cruda (Gioiello, 5 febbraio); Marina Massironi e Alessandra Faiella con Rosalyn (Gioiello, 9-11 febbraio). Ma ci saranno anche Marisa Laurito, Corinne Clery e Barbara Bouchet insieme a Gianfranco D’Angelo, con Ester Vinci e Nicola Paduano, in 4 donne e una canaglia, per la regia di Nicasio Anzelmo (Gioiello, 15-18 febbraio). Seguirà Parenti serpenti con Lello Arena, per la regia di Luciano Melchionna (21-25 febbraio). Anche Veronica Pivetti, oramai quasi una torinese d’adozione, andrà in scena con un suo spettacolo. Si tratta della commedia Viktor & Viktoria, per la regia di Emanuele Gamba (Gioiello, 15-18 marzo). E Amanda Sandrelli, con Giorgio Borghetti, Simone Colombari e Eleonora Ivone, sarà sul palcoscenico del Teatro Gioiello per Boomerang – Il mondo che vorrei, scritto e diretto da Angelo Longoni (23-25 marzo). Quello di Torino Spettacoli è come sempre un cartellone ricchissimo, con appuntamenti irrinunciabili per il pubblico torinese, soprattutto quello legato alla storia di questa compagnia, fondata oltre sessant’anni fa da Giuseppe Erba. Un cartellone che include diverse manifestazioni, come il Festival dell’Operetta (Teatro Alfieri, dal 15 dicembre al 25 febbraio), o Il Fiore all’occhiello, che raccoglie gli appuntamenti cult per il grande pubblico. Quest’anno, fra gli altri, spicca una vera chicca per gli amanti di Elio e le storie tese. Dal 16 al 21 gennaio, infatti, è in programma all’Alfieri Spamalot, musical tratto da Monty Python e il Sacro Graal, prima assoluta in Italia, tradotto e adattato da Rocco Tanica, colonna portante della band.