Inseguimento per le vie di San Salvario, pusher tenta di scappare in bicicletta ma cade durante la fuga 

TORINO - L'attenzione della pattuglia di agenti di polizia è stata attratta, in Corso Massimo d’Azeglio angolo via Valperga Caluso, da un cittadino marocchino intento a rovistare nel bidone dei rifiuti. Le forze dell'ordine hanno quindi supposto che l’uomo stesse occultando dello stupefacente, come spesso sono soliti fare i pusher della zona. Nel momento stesso in cui gli agenti si sono avvicinati per controllare la situazione, l'uomo ha inforcato la sua bicicletta e si è dato alla fuga.

INSEGUIMENTO - Le forze dell'ordine si sono lanciate all'inseguimento dell'uomo che tentava il tutto e per tutto per sfuggire al controllo, mettevano in pericolo gli altri utenti della strada e lui stesso, fino al punto di cadere dalla bicicletta. Vistosi raggiunto e braccato lo spacciatore ha cercato di nascondersi, accovacciandosi per terra fra le auto in via Pietro Giuria. A nulla sono serviti i tentativi di occultare le proprie tracce; l’uomo, 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti specifici per reati inerenti agli stupefacenti è stato fermato dagli agenti e tratto in arresto. Portava una tracolla e un borsello contenente circa 100 grammi di marijuana, oltre alla somma di 270 Euro.