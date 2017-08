A Torino nuova edizione per il Movement Electronic Music Festival

TORINO - Torna uno dei più amati festival di musica elettronica cugino del leggendario Detroit Electronic Music Festival. L'edizione 2016 ha portato al Lingotto per il Main Show del 31 ottobre 20 mila persone. Più di 30 i dj della scena techno internazionale che si sono alternati sui quattro palchi allestiti tra padiglioni e Sala Gialla, per una maratona di dodici ore di musica non-stop. Appuntamento quindi dal 28 al 31 ottobre al Lingotto Fiere con la musica tutta da ballare. Tra i nomi internazionali già annunciati parteciperanno sabato 28 ottobre: Apollonia, Denis Sulta, Jeff Mills Lil'Louis, Luca Agnelli, Luciano, Luigi Madonna, Monika Kruse, Nic Fanciulli, Patrick Topping, Robert Hood e Tycho. Mentre martedì 31 ottobre sul palco saliranno Ben Sims b2b Dvs1 in esclusiva mondiale ed ancora: Chris Liebing, Cobblestone Jazz, Davide Squillace, Derrick May, Janina, Len Faki, Marco Faraone, Mike Huckaby, Modeselektor, Nastia, Nicole Moudavber, Octave One, Rpr Sound, Sbktr, Sonja Mooneare Sven Vath e molti altri.

Il festival

Grazie a Derrick May, fondatore e ambasciatore mondiale, Movement va in scena per la prima volta fuori dai confini americani il 15 dicembre 2006 a Torino per celebrare la chiusura delle Olimpiadi invernali. Movement Torino e Movement Detroit da allora collaborano per consolidare internazionalmente il brand sia sul fronte della programmazione artistica che sul piano della comunicazione e della interazione con gli sponsor, con mutuo beneficio cultural-turistico per entrambe le metropoli. Per informazioni: www.movement.it, biglietti su ticketone.it.