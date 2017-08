View Conference 2017, in arrivo l'evento internazionale sull'animazione digitale

TORINO – E' l'evento che ospita i più grandi professionisti internazionali nel campo dell'animazione, degli effetti speciali, del game development e della computer grafica. Torna in città il 18mo appuntamento con View Conference, la principale manifestazione italiana dedicata a Vfx, Computer graphics & games che avrà luogo dal 23 al 27 ottobre al Centro Congressi Torino Incontra. Ogni anno «View» vanta la presenza di grandi ospiti fra registi, produttori, visual effects supervisors, animatori, screenwriters, game designers. View Conference esplora le nuove forme di espressione legate al digitale attraverso workshop, conferenze, lezioni, mostre, proiezioni e presentazioni che coinvolgono guru del cinema d’animazione, protagonisti ed esperti di rilievo internazionale in campi che vanno dal gaming al design, alle applicazioni per i beni culturali e l’imaging scientifico, connettendo così Torino a una rete globale di eventi sulla innovazione tecnologica e la creatività culturale. L'edizione 2017 prevede la partecipazione di creativi e premi Oscar come Joe Letteri (War for the Planet of the Apes), John Nelson (Blade Runner 2049), Martin Hill (Valerian and the City of a Thousand Planets), Bill Westenhofer (Wonder Woman) e molti altri.

Il concorso

Come ogni anno all'interno della manifestazione si terranno i View Awards, i suoi quattro contest ad alto tasso di competitività. Rappresentando l’eccellenza dell’animazione e dei videogames, questo concorso riceve ogni anno centinaia di domande di adesione, in lizza nelle quattro categorie riservate a cortometraggi animati o videogiochi. Per prendere parte a View Conference professionisti e studenti sono invitati a registrarsi on line su: www.viewconference.it sito che che è possibile consultare per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma.