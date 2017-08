Al Planetario continua il «cinema sotto le stelle»

TORINO – Continua l'appuntamento con il cinema sotto le stelle al Planetario di Torino. Tutti i venerdì fino all'8 settembre sarà possibile trascorrere una serata in compagnia del grande cinema in una cornice spettacolare e unica nel suo genere. Ecco i prossimi appuntamenti: venerdì 25 agosto alle 21 spettacolo in Planetario: «Le stelle di Atlantide» e alle 21.30 proiezione del film «Rango». Un camaleonte che aspira ad essere «un eroe di cappa e spada» si ritrova in una cittadina del West infestata da banditi e fuorilegge e si vede costretto a interpretare letteralmente il ruolo dell’eroe. Venerdì 1 settembre invece, alle 21 spettacolo in Planetario: «Back to the Moon» e alle 21.30 proiezione del film «The road». In un futuro post-apocalittico – dove il mondo è stato trasformato in un luogo freddo, buio e crudele – un padre e suo figlio attraversano a piedi gli Stati Uniti, in cerca dei pochi avamposti di civilizzazione ancora esistenti. Mentre cerca di proteggere il suo bambino dagli assalti dei predoni e dei cannibali che infestano il territorio, l’uomo (malato e conscio di essere vicino alla morte) racconta al figlio la propria vita, e il mondo com’era prima del cataclisma. Venerdì 8 settembre chiuderanno la rassegna alle 21 lo spettacolo in Planetario: «Black Holes». A caccia di Buchi Neri e alle 21.30 proiezione film «Domani». In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile scomparsa di una parte dell’umanità da qui al 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per scoprire cosa potrebbe provocare questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla. Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi immaginano un nuovo futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da domani.



Informazioni e biglietti

Il Cinema sotto le stelle è gratuito fino a esaurimento posti, presentando il biglietto di ingresso al Museo. Biglietto di ingresso al Museo interattivo intero € 8, ridotto € 6 per ragazzi dai 6-18 anni, adulti sopra i 60 anni, studenti universitari sotto i 25 anni con Smart Card, gruppi di almeno 15 persone paganti, Enti convenzionati. Gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e loro accompagnatori, giornalisti, possessori dell’Abbonamento Musei o Torino+Piemonte Card. Biglietto proiezione in Planetario (facoltativa)intero: € 4, gratuito per bambini sotto i 3 anni, disabili e loro accompagnatori, Giornalisti, possessori dell’Abbonamento Musei o Torino+Piemonte Card. La Caffetteria del Museo, gestita dalla Cooperativa Patchanka, sarà aperta durante l’evento. Per informazioni: www.planetarioditorino.it