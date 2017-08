Dramma al villaggio Fiat, uomo si lancia dal quarto piano di casa e muore in ospedale

SETTIMO TORINESE - Tragedia alle porte di Torino: un uomo di 53 anni è morto dopo essersi buttato dal quarto piano del palazzo in cui viveva, in via Vercelli a Settimo. Inutile la corsa all’ospedale San Giovanni Bosco: l’uomo, che da tempo soffriva di depressione, è deceduto subito dopo l’arrivo in pronto soccorso.

LA DINAMICA - Stando a una prima ricostruzione, il 53enne si sarebbe gettato nel vuoto dalla finestra del suo appartamento, nel Villaggio Fiat 1. L’uomo, disoccupato, viveva insieme all’anziano padre. Le sue condizioni sono parse sin da subito disperate, essendo arrivato in ospedale in arresto cardiorespiratorio e con diversi traumi gravissimi, dovuti all’impatto contro il suolo. Ogni tentativo di rianimazione non ha portato i risultati sperati: in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno accertare l’esatta dinamica di questa tragedia.