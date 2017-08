Droga nascosta nel pacchetto di sigarette: arrestato pluripregiudicato

TORINO - Un arresto e una denuncia: è questo il bilancio della serata vissuta dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia: i poliziotti hanno fermato un cittadino marocchino in via Cottolengo, dopo averlo visto nascondere qualcosa nel montante di un cancello. La perquisizione ha permesso di ritrovare un pacchetto di sigarette, con all’interno frammenti di hashish. L’uomo, un 32enne con numerosi precedenti penali, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

LA DENUNCIA - Poco dopo, gli stessi poliziotti hanno denunciato un ragazzo marocchino, dichiaratosi minorenne. Nelle tasche del giovane, scoperto a cedere sostanza stupefacente in piazza della Repubblica, sono stati rinvenuti frammenti di droga e 30 euro in contanti: dagli esami ossei è emerso come il giovane avesse già superato la maggiore età e per questo motivo è stato denunciato sia per detenzione di droga che per falsa attestazione delle proprie generalità.